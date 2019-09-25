Крупный пожар произошел в московском парке "Фили"

Кафе и каток загорелись на территории столичного парка "Фили", общая площадь пожара составила около 600 квадратных метров, сообщили в городском управлении МЧС.

На сделанных очевидцем кадрах видно, что прилегающая к парку улица заблокирована пожарными машинами, в небо поднимается черный дым.

По последним данным, спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. О причинах ЧП, как и о пострадавших, ничего не сообщается.