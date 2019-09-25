Все российские моряки эвакуированы с горящего в Норвегии судна

Из-за возможного отравления продуктами горения двенадцать человек из 29 членов команды горящего в норвежском порту российского траулера направлены на медицинский осмотр, сообщает РИА Новости.

Как сообщают местные СМИ, сигнал о возгорании поступил в 10:59 по местному времени (11:59 по Москве).

В настоящее время полицией установлено местонахождение 26 членов экипажа​​​. На фотографии, появившейся на сайте телерадиокомпании NRK, видно название горящего траулера "Бухта Наездник".