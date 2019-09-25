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25 сентября 201914:32

Евгений Попов о первом интервью Зеленского российским СМИ: украинская власть вышла из комы

Первое интервью российским СМИ президент Украины Владимир Зеленский дал программе "60 минут". Автором информационной сенсации стал ведущий Евгений Попов.

В прямом включении из Нью-Йорка, где проходит Генассамблея ООН, он заявил, что "украинская власть, видимо, вышла из пятилетней комы".

"Что такое записать интервью с представителем украинской власти? Это информационная бомба. Но это нам удалось. То есть, порошенковские времена стерты", — сказал российский журналист.

"Я подошел к нему и задал вопрос. И была секундная пауза, в которой он, вероятно, подумал: поступить как Порошенко или как нормальный человек? И выбрал правильный вариант", — отметил Попов.

По его словам, раньше члены украинской делегации проходили мимо российских журналистов с Poker Face, то есть с невозмутимым лицом. Теперь же канал "Россия 1" имеет полноценное интервью, хоть и на ходу, с украинским президентом. Причем не только с Владимиром Зеленским. Полноценный разговор был и с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, который сообщил сенсационные вещи относительно подписания "формулы Штайнмайера". Попов считает, что "возможно, украинцы пошли на компромисс, все не так критично с "формулой Штайнмайера".

Был разговор и с главой администрации президента Украины Андреем Богданом. "Все надеются на нормандскую встречу. Украинские чиновники — нормальные люди, нормально разговаривают, все отвечают на вопросы российских журналистов", — подчеркнул Евгений Попов.

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский ответил журналистам телеканала "Россия 1" на вопрос о том, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора. Зеленский заявил, что на него едва ли кто может давить, так как он президент независимой Украины. "На меня давить может только мой сын, которому шесть лет", — сказал он.

Журналисты задали вопрос о "давлении" со стороны Трампа из-за публикаций в американской прессе об июльском телефонном разговоре с Зеленским. Тогда Трамп якобы пытался заставить Киев начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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