Увидел с другим: ревнивый красноярец убил свою подругу и ее ребенка

В Красноярске полицейские задержали убийцу девушки и ее четырехлетней дочери, который во всем признался.

Тела жертв были обнаружены в квартире, где они проживали, спустя неделю после убийства, когда соседи пожаловались на неприятный запах.

Полицейские оперативно задержали сожителя погибшей девушки, мужчина не стал отпираться и во всем сознался.

"Просто приревновал, — объяснил убийца свои мотивы. — Ну, увидел человека, который идет под руку." В чем перед ним провинилась четырехлетняя девочка, задержанный не пояснил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", часть 2, предусматривающей в качестве максимального наказания пожизненное лишение свободы.