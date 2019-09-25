Путин назвал главный смысл государственного управления

Главным смыслом госуправления президент России Владимир Путин назвал обеспечение устойчивого развития общества и достижение достойного уровня жизни людей, передает телеканал "Россия 24".

Выступая на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля, президент отметил, что нацпроекты реализуются, "чтобы добиться действительно прорывных результатов".

Глава государства подчеркнул важность непрерывной обратной связи. По его словам, необходимо "объемное, объективное видение всей картины, где система работает, а где, к сожалению, иногда, также как везде во всем мире, дает сбои, выявляет, какие лучшие управленческие решения надо тиражировать, где, напротив, сохраняются риски неэффективности, коррупции, стагнации".

Президент отметил, что также необходимо следить за тем, "как и с какой отдачей работают вложенные ресурсы, как оптимально распорядиться ресурсами в интересах достижения результатов".