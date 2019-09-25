"Жена Штирлица" Элеонора Шашкова в юности ловила шпионов на Камчатке

До того, как сыграть жену Штирлица в сериале "Семнадцать мгновений весны", Элеонора Шашкова уже снялась в таких картинах, как "Ошибка резидента" и "Тени исчезают в полдень".

Но именно эта пятиминутная роль без слов прославила актрису на всю страну, а взгляд жены Штирлица проник в души миллионов советских зрителей.

В "Судьбе человека" актриса, которая стала известна благодаря фильму о разведчике, рассказала об удивительных фактах своей биографии.

Оказывается, сама она – дочь военного, который служил в секретной службе и не хотел, чтобы Элеонора шла в театральный.

Когда отца перевели служить на Камчатку, ей пришлось поехать вместе с ним.

Там Шашкова два с половиной года проработала в военной части, записывала допросы настоящих шпионов и даже принимала участие в поимке опасного шпиона Тани Акира.

Вопреки воле отца вскоре Элеонора все-таки пересекла полстраны и оказалась в Москве, где сразу же поступила в Щукинское училище. И там же, на третьем курсе, судьба свела ее с Эрнстом Зориным.

Он стал первым мужем актрисы. В этом браке родилась дочь, но когда Шашкова познакомилась с режиссером Валентином Селивановым, их чувства вспыхнули столь ярко, что оба, будучи на тот момент несвободными, не смогли им противостоять.

Вместе они прожили 22 года, а за пять лет до ухода Селиванова из жизни, обвенчались.

Скоропостижная смерть любимого супруга в 59 лет стала для Элеоноры страшным ударом. В 1990-х, казалось, жизнь их стала налаживаться, они разбогатели, но в один момент стали нищими. Один человек, рассказывает актриса, занял у них денег и не вернул.

Кому и сколько одолжил Валентин Селиванов? Почему во втором браке Шашкова не решилась родить ребенка? Где впервые увидела актриса Вячеслава Тихонова, и какое впечатление будущий экранный муж Штирлиц на нее произвел?

За что на актрису обиделась Татьяна Лиознова, и как вспоминает дружбу с Георгием Жженовым?

В гостях у Бориса Корчевникова в "Судьбе человека" – Элеонора Шашкова.