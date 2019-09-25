У магистрального газопровода на западе Подмосковья найдены пакеты с аммонитом

На западе Московской области у магистрального газопровода обнаружены несколько пакетов, предположительно со взрывчаткой.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказал информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что опасная находка с надписью "аммонит", в которой, судя по всему, находится взрывчатка на основе аммиачной селитры, была обнаружена рядом с деревней Малые Вяземы в Одинцовском районе Подмосковья.

В настоящее время полиция оцепила территорию, на место ЧП вызваны взрывотехники.