Пьяная пассажирка покусала полицейского в аэропорту Челябинска

Пьяные возлюбленные закатили скандал в аэропорту Челябинска и покусали полицейских, которые пытались их привести в чувство. Теперь пара имеет все шансы отправиться в колонию, а не на отдых в Турцию, отмечает СКР.

Инцидент произошел ранним утром 22 сентября в зале вылета воздушной гавани, откуда 31-летний уроженец Кургана и его 46-летняя спутница планировали отправиться в Анталью. До самолета они так и не добрались, поскольку крепко выпили и повздорили с сотрудником аэропорта, а затем и с представителями авиакомпании Red Wings.

В итоге пассажирам отказали в перелете, но скандал только разгорался. Полицейских возлюбленные встретили отменной бранью и угрозами, в отделение идти по доброй воле они отказались. Мужчину заковали в наручники, а вот его супруга дала отпор стражам порядка.

"Ну-ка, еще раз руку подними на меня! Подними на меня!" — провоцировала она служителя закона.

Стоило последнему протянуть руку, как в нее впились зубы. Досталось и второму полицейскому, которого хулиганка пнула ногой. Утихомирить женщину удалось только в отделении.

В итоге на дебоширов завели уголовные дела по факту оскорбления представителя власти и применения насилия, не опасного для жизни и здоровья. Максимальный срок наказания — до пяти лет лишения свободы.