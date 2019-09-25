Кубок России. "Ахмат" обыграл "СКА-Хабаровск" по пенальти

В Хабаровске завершилась встреча 1/16 финала Кубка России между местным футбольным клубом "СКА-Хабаровск" и грозненским "Ахматом". Основное и дополнительное время матча не выявило победителя, а в серии пенальти сильнее оказались гости.

Футболисты "Ахмата" открыли счет на 76-й минуте усилиями Бернарда Бериши. Адлан Кацаев отквитал мяч с пенальти спустя восемь минут. В дополнительное время забивали только гости. Сначала Зоран Нижич срезал мяч в собственные ворота, а затем Магомед Митришев сравнял счет – 2:2.

В серии пенальти точнее были подопечные Рашида Рахимова. Они четыре раза поразили ворота соперника, в то время как хозяева поля отличились лишь дважды.

В 1/8 финала Кубка России "Ахмат" встретится с владивостокским "Лучом", который ранее выбил из турнира московское "Динамо".