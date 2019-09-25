Стали известны новые подробности дела тренера-педофила из Светлогорска

Стали известны новые подробности резонансного уголовного дела. Заслуженного тренера из Светогорска подозревают в надругательстве над ребёнком. Его задержали накануне, и уже предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера над своими несовершеннолетними воспитанниками.

Корреспондент ГТРК "Санкт-Петербург" побеседовал с родителями одного из потерпевших. Отец мальчика рассказал, что тренер начал приглашать ребенка к себе домой еще два года назад. Причем, зачастую вечером после тренировок или в выходные. После откровенного разговора с сыном мужчина решил обратиться к правоохранителям. Педагог был задержан в своей квартире. Оперативники провели обыск и изъяли компьютер и флеш-носители. Со слов отца потерпевшего мальчика, он уже связался в четырьмя семьями, которые готовы дать показания против преподавателя дополнительного образования.

Отметим, что всего 67-летний педагог тренировал три группы по семь человек в каждой. Самым младшим деткам по восемь лет. Он жил один, семьи у него не было. В настоящий момент подозреваемый арестован. С пострадавшим ребенком работают психологи.