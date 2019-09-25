Пристав-взломщик: судебным исполнителям разрешат проникать в жилища

Судебным приставам могут разрешить выламывать двери квартир и домов. С предложением внести поправки к закону "Об исполнительном производстве" выступило министерство юстиции России.

Как сообщает РИА Новости, если поправки будут приняты, приставы, проверяющие правомерность перепланировки или установки газового оборудования, смогут вскрывать квартиры, если иначе туда нельзя попасть. При этом им разрешат ломать "элементы и конструкции".

Взломать квартиру приставы смогут не ранее чем через десять дней после того, как владельца попросят добровольно исполнить требования. При взломе приставы должны будут обеспечить сохранность имущества и не допустить проникновения посторонних.