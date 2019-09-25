Колокольцев попросил бизнесменов не кошмарить конкурентов при помощи полиции

В связи с частыми случаями обращения в полицию предпринимателей, желающих использовать сотрудников полиции для решения гражданских споров, глава МВД РФ Владимир Колокольцев обратился к Торгово-промышленной палате, передает ТАСС.

Выступая на заседании Общественного совета при МВД РФ, Колокольцев рассказал, что в понедельник на заседании правительственной комиссии он обратился к заместителю председателя Торгово-промышленной палаты для связи с представителями бизнеса.

Как пояснил министр, речь идет о том, чтобы "бизнесмены прекратили кошмарить бизнесменов руками сотрудников органов правопорядка".

По словам Колокольцева, это в первую очередь касается вопросов возврата кредитов.

"Сегодня требуют возбудитель дело, завтра требуют погасить свои кредиты, а это дело прекратить, все шишки ложатся на плечи сотрудников правоохранительных органов", — заявил глава МВД.