Ветерану ВОВ в Тулунском районе отказали в компенсации за жильё после наводнения

Ветеран ВОВ получила лишь 10 тысяч рублей компенсации после наводнения в Тулунском районе. Комиссия сочла, что у пенсионерки не было ничего ценного, поэтому ей отказали в компенсации за жильё. Теперь Марии Терентьевой негде встречать зиму.

Последствия летнего наводнения в деревне Аршан видны до сих пор — под домом метровые промоины, а внутри — плесень. В таком доме вынуждена жить ветеран войны. На вопрос: "Как спасались, когда вода пришла?", коротко отвечает: "Сидели на крыше".

Жители деревни еще во время наводнения сняли видео - главная улица, где стоит дом пенсионерки, утопает в воде. Тогда комиссия постановила, что дом непригоден для жилья и непригоден под ремонт. Дочь Марии Терентьевой Ирина Шляцина вспоминает, как стихия уничтожила бытовую технику и мебель. А после спада воды даже негде было спать - все подушки, одеяла и матрасы пришлось выкинуть.

На помощь пришли активисты иркутского отделения Общероссийского народного фронта, сообщает "Вести-Иркутск". Они уже направили запрос в Минсоцразвитие региона, чтобы там как можно скорее помогли получить сертификат на новое жильё. Тем временем ветеран, на всякий случай, готовит свой ветхий дом к суровой сибирской зиме.