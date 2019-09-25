Способны на преступления: следователь разворошил старые уголовные дела братьев Магомедовых

В Мосгорсуде, где решается вопрос о продлении им ареста до 30 декабря, следователь сообщил, что совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в 1993 году привлекались к уголовной ответственности за вымогательство и похищение человека, передает ТАСС.

По словам представителя следствия, данные обстоятельства характеризуют Магомедовых как способных на преступления.

В марте прошлого года братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также Артур Максидов были арестованы Тверским судом Москвы. Их обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей по 9 эпизодам преступлений.

На банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц судом наложен обеспечительный арест.