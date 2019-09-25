Чуть не сбросила под поезд: потасовка женщин в московском метро попала на видео

На станции "Текстильщики", пытаясь занять удобную позицию для штурма вагона, подрались две пассажирки. На видео, снятое очевидцем, попал момент, как одна из спорщиц чуть не столкнула свою оппонентку под поезд.

Некоторое время рассерженные женщины ругались и драли друг друга за волосы, однако вскоре разъехались.

Кадры с обрезанным началом быстро разлетелись по социальным сетям с комментариями, что это настоящее покушение на убийство. Полная версия, по мнению пользователей, демонстрирует, что между незнакомыми женщинами произошел бытовой конфликт.