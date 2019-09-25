Украинцы не сыграют в Санкт-Петербурге на групповом этапе Евро-2020 по футболу

Сборная Украины по футболу не будет выступать в Санкт-Петербурге на групповом этапе чемпионата Европы-2020 в случае выхода в финальную часть турнира. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Согласно регламенту жеребьевки финальной части европейского первенства, на групповой стадии турнира не встретятся Россия с Украиной, Армения с Азербайджаном, Косово с Сербией и Боснией и Герцеговиной, а также Испания с Гибралтаром.

Если же украинские футболисты выйдут в четвертьфинал, они могут сыграть в Санкт-Петербурге.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и одну встречу 1/4 финала.