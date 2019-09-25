Экстремал совершил прыжок с парашютом со столичной высотки

Бейсджампер совершил прыжок с крыши небоскреба на севере Москвы. Полет, как можно судить по сделанной очевидцем записи, прошел успешно, вычислить экстремала пока не удалось.

Стартовой площадкой была выбрана крыша жилого комплекса "Савеловский-Сити". Как спортсмен пробрался туда, остается неизвестным.

"Чувак прыгает с небоскреба. С ума сошел! 06:41 утра, а он — о, полетел! Повезло, что парашют с собой взял", — пошутил автор записи.

Пролетев около 15 из 47 этажей 155-метровой постройки, бейсджампер раскрыл парашют и благополучно спланировал вниз.

Экстремалу может грозить штраф за нарушение общественной безопасности и безопасности, но прежде его предстоит вывести на чистую воду.