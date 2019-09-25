Шесть часов: "Союз" стартовал с Байконура и взял курс на МКС

Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запущена с космодрома Байконур, передает телеканал "Россия 24".

Она стартовала в 16.57 по московскому времени с 1-й стартовой площадки космодрома ("Гагаринский старт"). На борту корабля "Союз МС-15" к Международной космической станции (МКС) отправились космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавт НАСА Джессика Меир и первый в истории астронавт из ОАЭ Хазаа аль-Мансури.

При этом специалисты зафиксировали раскрытие солнечных батарей "Союз МС-15", отметив, что корабль вышел на орбиту и взял курс на МКС.

Планируется, что его полет до Международной космической станции, где работают россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Эндрю Морган и Кристина Кук, а также итальянец Лука Пармитано, займет шесть часов. Стыковка намечена примерно на 22 часа 45 минут по московскому времени.

Пуск ракеты "Союз-ФГ" – семидесятый и последний в истории. В дальнейшем полеты космических кораблей будут осуществляться с помощью российских ракет "Союз-2.1а".