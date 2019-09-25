У Арашуковых есть шанс встретить Новый год вне СИЗО

В среду Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 30 декабря экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, и его отцу Раулю Арашукову по делу о хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома", передает РИА Новости из зала суда.

Под стражей также останется бывший первый замгендиректора "Газпром Газораспределение" Николай Романов.

Как заявил следователь в суде, срок следствия продлен до 24 января 2020 года. По его словам, нужно провести ряд следственных мероприятий, оснований для изменения меры пресечения на более мягкую на сегодняшний день нет.

Сам Рауф Арашуков на заседании заявил, что следователь не раз намекал ему, чтоб тот признался в двух убийствах, которые ему вменяются, и в очередной раз отверг обвинения.

При этом сторона защиты Рауля Арашукова указала, что потерпевшего по делу до сих пор нет. "В "Газпроме" говорят, что у них весь газ на месте. Оснований для избрания хоть какой-то меры пресечения просто нет",- заявил адвокат Владимир Постанюк.

Как сообщалось, в конце января 32-летний Рауф Арашуков, один из самых молодых сенаторов, был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.

По этому же делу в Санкт-Петербурге был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.