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25 сентября 201923:55 Алексей Целищев

"Бомбилы-трамваи" в центре Москвы ликвидировать вряд ли удастся

"Бомбилы-трамваи" в центре Москвы ликвидировать вряд ли удастся

Остановка по требованию... полицейских. В Москве в часы пик объявились "легковые маршрутки". Так называемые "бомбилы" вешают на окна таблички с остановками, и с нарушениями возят людей от метро по трамвайному маршруту. Кто сидит за баранкой таких легковушек, и где хозяин полулегального бизнеса?

Центр Москвы, метро Новослободская. При виде сотрудников ГИБДД, московской административной дорожной инспекции и журналистов у водителей двух белых "Солярисов" появляется непреодолимое желание скрыться.

Но бежать уже поздно, поэтому водители покорно выходят из машин. Так называемые "бомбилы" явно знают, какие вопросы к ним появятся у инспекторов, но старательно делают вид — мол, не понимают, о чем идет речь.

После вопросов о документах на транспортное средство и лицензию следует немая пауза.

Стандартная проверка превращается в спектакль: долгие поиски документов на таксомоторную деятельность не дают результатов. Да и откуда им взяться, ведь лицензий и разрешений на коммерческую перевозку пассажиров у водителей никогда не было. Зато желание подзаработать маршрутчиками, видимо, огромное. Вот только легально трудиться они не хотят.

Превратить личный автомобиль в общественный транспорт оказалось делом нехитрым.: предприимчивые таксисты просто распечатали таблички с частью маршрута номер 50-т. Причем, безграмотно: вместо "Новослободская" написано "Новослабодская". Установили ценник в 40 рублей и поджидали пассажиров на конечной остановке.

Именно эти таблички привлекли внимание сотрудников дорожной инспекции.

В начале сентября перевозчики попали и в поле зрения программы "Вести. Дежурная часть".

Обгоняя трамваи, заполненная легковушка летит от остановки к остановке, высаживая и забирая по пути пассажиров. Конечная точка — в полутора километрах от ближайшей станции метро. За путь в одну сторону водитель заработал минимум 150 рублей.

Нелегальные таксисты объясняют, что когда народу много, то им даже интервал в движении не нужен – едут друг за другом.

Тогда журналистам удалось выяснить, что нелегальные таксисты просто дублируют трамвайный маршрут.

Работают без каких-либо билетов, лицензий и уж тем более медицинских страховок. Но это, похоже, мало кого смущает.

Молва об "автомобильном трамвае", который с ветерком рассекает по рельсам, разлетелась по району. И даже во время рейда пассажиры то и дело пытались забраться в легковую маршрутку, чтобы уехать подешевле, да побыстрее.

Однако пассажиропоток перекрыли инспекторы, чем у некоторых вызвали просто гнев.

На вопрос, почему люди пользуются услугами бомбил, отвечают, что "это быстрее", а за свою безопасность они не боятся.

Но, к счастью, есть и те, кому собственная безопасность на дороге дорога. И они принципиально не пользуются услугами фальшивых маршрутчиков.

Многие отмечают, что эти машины стоят здесь годами, водители ведут себя безобразно, но никому до этого дела нет.

То, что их нелегальный бизнес нахально врос корнями в центре Москвы, говорят и сами извозчики. Один из них подробно рассказал схему работы теневого пассажирского предприятия.

Трудятся они утром и вечером — по 3-4 часа. Задача – сдать план хозяину машины – по 1200-1300 рублей за один день.

Себе при этом водители оставляют чистыми от полутора до трех тысяч. Если же нарвутся на штрафы, то оплачивают их сами. При этом признаются, что такое случается нередко.

И это при том, что ушлые маршрутчики даже не пытаются соблюдать правила дорожного движения, а наоборот, выдумывают способы, как бы скрыть нарушения.

Резинка на номерах висит у таких авто явно неслучайно. Нелегальные таксисты устанавливают белый листок бумаги, чтобы закрыть часть цифр в местах, где остановка и стоянка по правилам запрещена. Но водители явно не хотят получать большие штрафы.

Видимо, для нелегальных таксистов эти бумаги — самые ценные и иногда все же выручают их во время ожидания пассажиров.

Юристы отмечают, что это – противозаконно, и МАДИ может выписать им штраф до 60 тысяч рублей только за отсутствие атрибутики.

А если нарушают закон и занимаются незаконной деятельностью, то могут арестовать транспортное средство до выяснения обстоятельств, поясняет эксперт.

После получасового спектакля с поиском документов нелегальные маршрутчики все же отыскивают разрешения на работу в такси. Но вот беда: они оказываются просроченными. После этого для белых легковушек наступает черная полоса.

Из всех перечисленных документов, которые разрешены для таксомоторной деятельности, у водителя были только иностранные водительские удостоверения, которые запрещены для работы в таксомоторной деятельности.

Легковые маршрутки снимают с нелегального рейса и грузят на эвакуаторы. За процессом водители наблюдают с грустью. Мало того, что сегодня их рабочий день закончился всего через час после начала, так еще придется оплатить штраф — 3 тысячи рублей и место на штрафстоянке.

Но как только владельцы получат автомобили обратно, скорее всего, в центре Москвы вновь появятся бомбилы-трамваи. Большой пассажиропоток мощно притягивает любителей легкой наживы.

Текст: "Вести. Дежурная часть"

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