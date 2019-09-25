Генеральный прокурор объявил британский парламент "мертвым"

Джеффри Кокс, выступая с трибуны парламента, заявил, что у депутатов должно хватить смелости начать процедуру самороспуска для того, чтобы пройти через процесс досрочных выборов.

Кокс заявил, что "парламент мёртв", и у него весьма веские основания для такого заявления. Ситуация, развернувшаяся вокруг премьер-министра страны, грозит подорвать веру британцев в способность лейбористов и консерваторов осуществлять управление страной.

Намёк на то, что правительство теряет бразды правления усмотрел Джейкоб Уильям Рис-Могг. Лидер консерваторов в палате общин обвинил судей в попытке совершить конституционный переворот, сообщает Daily Mail. Тех самых 11 судей, что в полном составе высказались за отмену решения Бориса Джонсона остановить работу парламента до 14 октября.

"В результате такого решения следует задаться вопросом — кто управляет страной? Может теперь судебная власть хочет управлять страной?" — приводит издание слова политика.

На решение Верховного суда Великобритании, признавшего незаконным остановку работы парламента, отреагировал и сам Джонсон. Он заявил, что суд в принципе не должен был вмешиваться в процессы, происходящие в отношениях между исполнительной и законодательной ветвями власти.

Стоит отметить саму формулировку, с которой суд вынес решение.

Он не утверждает, что Джонсон не имел права отстранять парламент от работы. Говорится лишь, что незаконным было решение Джонсона "посоветовать королеве приостановить работу парламента… без разумного обоснования".

И тут суд вторгся на территорию, где чрезвычайно сложно давать оценки, так как содержание беседы Джонсона с Елизаветой раскрыто быть не может.

А значит, нельзя оценить — чем обосновал свою просьбу Джонсон. Публично премьер заявлял, что остановка в работе парламентариев нужна для подготовки правительственного плана развития и тронной речи королевы, назначенной на 14 октября.

Депутаты, отстранённые от работы, считают, что премьер соврал и на самом деле хотел избавиться от их влияния на процесс выхода страны из ЕС.

Но какие аргументы в действительности привёл Джонсон в Букингемском дворце — неизвестно. Было ли обоснование "разумным" и на какие аргументы королева ответила согласием?

Джонсон уверяет, что никого не обманывал. Вины за собой не чувствует, будет и дальше добиваться осуществления Brexit 31 октября и, что самое главное, не собирается подавать в отставку.

После решения суда и того факта, что утром 25 сентября парламентарии вновь собрались на своё заседание, лидеры практически всех оппозиционных партий в один голос заявляют, что Джонсон должен признать поражение и уйти со своего поста.

Но в этом то и проблема. Парламент парализован страхом перед досрочными выборами. Сложилась уникальная ситуация, в которой Джонсону неважна даже поддержка собственных однопартийцев. Консервативное большинство в парламенте не даёт провести вотум недоверия правительству, однако это же большинство, согласно соцопросам, может не выдержать проверку народным голосованием. Поэтому консерваторы вынуждены сохранять для Джонсона его пост, а для себя — большинство в законодательном органе.

И всё же, одним из первоочередных законов после возвращения из вынужденного отпуска должен стать акт, запрещающий премьер-министру (кто бы им ни был) вот так вот отстранять парламент от работы.

Лидер лейбористов Джереми Корбин пока не может предложить однопартийцам ничего, кроме требования, чтобы Джонсон добровольно оставил свой пост. Даже вместе с некоторыми консерваторами, готовыми поддержать лейбористов, и депутатами малых партий у них не набирается достаточного числа голосов для вотума недоверия правительству.

А Джонсон — как ни в чём не бывало — экстренно вернувшись из Нью-Йорка с Генеральной ассамблеи ООН, продолжает настаивать на том, что доведёт страну до конца — до конца её срока пребывания в ЕС, то есть до 31 октября.

По дороге домой премьер звонил королеве. Содержание беседы неизвестно, но с тех пор Джонсон хранит молчание.