Последний из россиян: Витюгов завершил выступление на Кубке мира по шахматам

Российский гроссмейстер Никита Витюгов не смог выйти в полуфинал Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске. На тай-брейке он уступил представителю Китая Юй Янъи и завершил выступление на турнире на стадии четвертьфиналов.

Витюгов был последним российским шахматистом на Кубке мира. В полуфинале его соперник сыграет со своим соотечественником Дин Лижэнем. В другой паре азербайджанец Теймур Раджабов и француз Максим Вашье-Лаграв поборются за выход в финал.

Напомним, что победитель и финалист Кубка мира примут участие в турнире претендентов на чемпионский матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.