Суд арестовал генерала МВД, задержанного за вымогательство ста миллионов рублей

Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в попытке мошенничества.

Как передает ТАСС, такой вердикт вынесла судья Наталия Дударь, которая не удовлетворила ходатайство прокуратуры о том, чтобы отложить процесс, поскольку представителей надзорного ведомства не ознакомили с уголовным делом.

Сам Мельников и его адвокаты просили об избрании домашнего ареста.

Высокопоставленный полицейский, как сообщила газета "Московский комсомолец", обвиняется в попытке вымогательства вместе с подельниками 100 миллионов рублей у бизнесмена, которому пообещал закрыть уголовное дело, возбужденное еще в 2015 году.

В итоге коммерсант обратился в главное управление службы собственной безопасности МВД и 22 августа 2019 года при передаче части денег соучастникам, они были задержаны с поличным.