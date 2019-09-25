После жесткой посадки Boeing 767 госпитализированы 4 человека

После возгорания стойки шасси самолета в Барнауле госпитализированы четыре человека, передает РИА Новости.

Как сообщили в региональном Минздраве, всего за медицинской помощью обратились 12 человек, в основном у них травмы легкой степени тяжести. В настоящий момент эвакуировано четыре человека для дальнейшего оказания медпомощи.



На месте продолжают работать медицинские работники и психологи. Ситуация по оказанию медпомощи пассажирам находится на контроле министра здравоохранения и оперативно передается губернатору. Всего в эвакуации пассажиров участвовало 5 бригад скорой медицинской помощи.

Как сообщалось, в 21:13 (17:13 по Москве) в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air.

При заходе на посадку в аэропорту Барнаула, на борту следовавшего из аэропорта Камрань воздушного судна произошло задымление правой стойки шасси. На борту находился 331 человек, никто не пострадал.

По данному факту Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку.