Дубль Нисимуры помог ЦСКА обыграть "Аланию" в Кубке России

Во Владикавказе состоялся матч 1/16 финала Кубка России по футболу между местной "Аланией" и столичным ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 3:1. Дубль в составе гостей оформил Такума Нисимура.

Также за красно-синих отличился Ильзат Ахметов, реализовавший пенальти в самом начале первого тайма. Хозяева поля ответили голом с одиннадцатиметровой точки в исполнении Батраза Хадарцева. Это был первый и последний успех футболистов "Алании" в этом матче.

ЦСКА в 1/8 финала Кубка России сыграет с "Уфой", которая переиграла "Чайку" (1:0) из села Песчанокопского, что в Ростовской области.