Live

Новости В мире

Все видео этой рубрики
25 сентября 201920:28 Валентин Богданов

Опубликован скандальный разговор президентов США и Украины: что обещал Зеленский

Только что Минюст США заявил, что оснований для расследования в отношении Дональда Трампа из-за разговора с Зеленским — нет. Случилось это после того, как Белый дом обнародовал стенограмму телефонных переговоров президентов США и Украины. Именно за эту беседу американские демократы пригрозили Трампу импичментом. А уже в ближайшие часы хозяин Белого дома впервые встретится с главой Украины лично. О чем они будут говорить, и что сказал сам Зеленский в интервью нашему российскому телеканалу — первом после избрания президентом.

Расшифровка телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским — это пять страниц машинописного текста с красными пометками о снятии грифа секретности. Пометки пришлось нанести после того как демократы в конгрессе запустили против Трампа процедуру импичмента.

Речь о делах Джо Байдена и особенно его сына Хантера все-таки шла, но не похоже, что Трампу пришлось на Зеленского давить. Наоборот. Это новый украинский президент всеми сила стремился Трампа обаять. Назвал учителем. Учитель начал с поздравлений. Зеленский, желая понравится еще больше вспомнил, что, будучи в Нью-Йорке останавливался в "Трамп" отеле. Так с комплиментами, сползающими в откровенную лесть, и подобрались к самому главному.

"Сейчас ведется много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование и многие люди хотят знать что произошло, поэтому было бы здорово, если бы вы с вашим генпрокурором чем-то помогли. Байден ходил и всем рассказывал, что он остановил расследование, поэтому я прошу вас это проверить. Для меня это звучит ужасно", — сказал Трамп.

"Я как раз хотел сказать Вам по поводу прокурора. Я в курсе этой ситуации. Так как мы получили абсолютное большинство в парламенте, следующим генпрокурором будет на 100 процентов мой человек, мой кандидат. Он или она проведет расследование этой ситуации, в особенности той компании, которую Вы упомянули", — заявил Зеленский.

Не за того американские демократы приняли Владимира Зеленского. Затевая импичмент, думали Трамп на него давил и грозил отменой поставок Украине оружия, а тот оказывается сам проявил себя человеком настолько гибким, что даже пообещал закупить больше Javelinов. А еще президент Украины жаловался Трампу на Меркель и Макрона. И даже напрашивался в трамповский самолет, предлагая хозяину овального кабинета из Варшавы вместе махнуть в Киев. Президенту США хватило ума, остаться дома. А то пришлось бы еще сильнее отбиваться.

"Нет никакого давления. Если посмотреть на демократов — они отправились на встречу с президентом Украины, просили его не сотрудничать с республиканцами, остаться на их стороне. Как будто это политическая война. Им не следовало так поступать. Это как раз подходит для импичмента. Вы считали, что этот разговор — это звонок из ада, а на деле это оказался пустой звонок. Многие сказали, что не думали, что я могу быть таким милым. Проблема в том, что у нас есть много "фейк-ньюс", много коррумпированных журналистов и репортеров. Вас, кстати, я тоже таким считаю", — подчеркнул американский лидер.

Встреча с Зеленским у Трампа уже меньше через полтора часа. Где именно — неизвестно. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан, которого мы поймали у штаб-квартиры ООН, детали не раскрыл.

Накануне Трамп и Зеленский пересеклись на ооновском приеме, куда пришли вместе с женами. Туда президент Украины и торопился, когда мы перехватили его в одном из коридоров ООН. Те же костюм и галстук. Давил ли на вас Трамп — такой вопрос американские журналисты задавали Зеленскому все эти дни. Но получилось только у нашего телеканала.

"На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только мой сын, которому шесть лет", — сказал президент Украины.

- А вы хотите расширить Нормандский формат. Пригласить США и Великобританию?
- Мы начинаем работать в Нормандском формате. То есть мы в Нормандском формате собираемся работать, в котором сейчас есть четыре страны. А потом посмотрим.
- О чем с Трампом собираетесь говорить? Что-то просить будете?
- Еще раз могу сказать. Мы можем говорить про поддержку. А если про "просить" — это точно не про Украину, сами можем кому-то помочь.

Переходит на русский, не кидается на микрофоны. Зеленский подчеркнуто стремится выглядеть иначе, чем Порошенко, но все равно получается какое-то дежавю. Например, на выступления на разных международных площадках предшественник часто возил с собой реквизит. Сменщик, впервые оказавшийся в ООН, тоже поднялся на трибуну генассамблеи не с пустыми руками. Принес пулю и заговорил про российскую агрессию.

Все на том же приеме Зеленский коротко поговорил и с Сергеем Лавровым. Для главы российского МИД работа в Нью-Йорке началась со встречи в астанинском формате с коллегами из Ирана и Турции. Вашингтон конфигурация этого дипломатического треугольник раздражает. Например, главе иранского МИД американцы визу выдали в последний момент, а нескольким членам российской делегации, включая сенаторов — не выдали вообще.

"Просто позор для это державы, которая из себя пытается изобразить истину в последней инстанции. Просто позор. Самый настоящий", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Сегодня у Лавров снова напряженный день. Заседание в Совбезе, посвященное борьбе с терроризмом на уровне ООН и региональных организаций.

Сейчас

18:12

В Барнауле аварийно сел чартер из Вьетнама

17:15

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

17:11

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ "подкрутил" инфляцию

17:00

"Союз" стартовал с космодрома Байконур

16:19

Следствие вспомнило старые уголовные дела Магомедовых

15:48

Похититель Куинджи получил 3 года строгого режима

14:46

У магистрального газопровода на западе Подмосковья найдены пакеты с аммонитом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

МИД РФ о стенограмме Белого дома: это такая работа у демократов - выставлять США на посмешище?

МИД РФ о стенограмме Белого дома: это такая работа у демократов - выставлять США на посмешище?

1 час назад
Суд арестовал генерала МВД, задержанного за вымогательство ста миллионов рублей

Суд арестовал генерала МВД, задержанного за вымогательство ста миллионов рублей

1 час назад
После жесткой посадки Boeing 767 госпитализированы 4 человека

После жесткой посадки Boeing 767 госпитализированы 4 человека

47 минут назад

Трансляции

Генассамблея ООН. 74-я сессия

Программа "Вести в 20:00"
22:35

Стыковка корабля "Союз МС-15" с МКС
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного "подкрутил" инфляцию

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного "подкрутил" инфляцию

3 часа назад
Шесть часов: "Союз" стартовал с Байконура и взял курс на МКС

Шесть часов: "Союз" стартовал с Байконура и взял курс на МКС

3 часа назад
Гендерно нейтрально: в 60 лет Барби стала советским пупсом

Гендерно нейтрально: в 60 лет Барби стала советским пупсом

4 часа назад
"Жена Штирлица" Элеонора Шашкова в юности ловила шпионов на Камчатке

"Жена Штирлица" Элеонора Шашкова в юности ловила шпионов на Камчатке

5 часов назад
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за треснувшего экрана смартфона

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за треснувшего экрана смартфона

2 часа назад
"Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с "Ростовом"

"Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с "Ростовом"

21 минута назад
Жажда любви оставила без жилья: женщины вывели на чистую воду брачного афериста

Жажда любви оставила без жилья: женщины вывели на чистую воду брачного афериста

2 часа назад
Депутат Чепа: предложение о запрете лотереи грин-карт США озвучивали и в МИДе

Депутат Чепа: предложение о запрете лотереи грин-карт США озвучивали и в МИДе

7 часов назад
Как изменится жизнь россиян с 1 октября

Как изменится жизнь россиян с 1 октября

10 часов назад
"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

24.09.2019 14:03
Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

24.09.2019 12:18
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

23.09.2019 09:09
Генеральный прокурор объявил британский парламент "мертвым"

Генеральный прокурор объявил британский парламент "мертвым"

1 час назад
iPhone 12 будет похож на iPhone 4

iPhone 12 будет похож на iPhone 4

2 часа назад
У Арашуковых есть шанс встретить Новый год вне СИЗО

У Арашуковых есть шанс встретить Новый год вне СИЗО

2 часа назад
Каждый десятый россиянин не может позволить ремонт жилья из-за нехватки денег

Каждый десятый россиянин не может позволить ремонт жилья из-за нехватки денег

2 часа назад
Некоторые родители передают своим детям больше мутаций, чем другие

Некоторые родители передают своим детям больше мутаций, чем другие

2 часа назад
Опубликована стенограмма разговора Трампа, поставившего его на грань импичмента

Опубликована стенограмма разговора Трампа, поставившего его на грань импичмента

3 часа назад
Российский сенатор хочет купить Усачевский и Центральный рынки

Российский сенатор хочет купить Усачевский и Центральный рынки

3 часа назад
Экстремал совершил прыжок с парашютом со столичной высотки

Экстремал совершил прыжок с парашютом со столичной высотки

4 часа назад
Чуть не сбросила под поезд: потасовка женщин в московском метро попала на видео

Чуть не сбросила под поезд: потасовка женщин в московском метро попала на видео

4 часа назад
Флагманский кроссовер Haval получит российскую прописку

Флагманский кроссовер Haval получит российскую прописку

4 часа назад
Фестиваль "Уроки режиссуры" в Москве. Фотолента

Фестиваль "Уроки режиссуры" в Москве. Фотолента

4 часа назад
Российская актриса взяла ипотеку и осталась без квартиры

Российская актриса взяла ипотеку и осталась без квартиры

5 часов назад
Пристав-взломщик: судебным исполнителям разрешат проникать в жилища

Пристав-взломщик: судебным исполнителям разрешат проникать в жилища

5 часов назад
Пьяная пассажирка покусала полицейского в аэропорту Челябинска

Пьяная пассажирка покусала полицейского в аэропорту Челябинска

5 часов назад
Евгений Попов о первом интервью Зеленского российским СМИ: украинская власть вышла из комы

Евгений Попов о первом интервью Зеленского российским СМИ: украинская власть вышла из комы

6 часов назад
В лесу под Тюменью найден мертвым грудничок, которого похитила 23-летняя няня

В лесу под Тюменью найден мертвым грудничок, которого похитила 23-летняя няня

6 часов назад
Увидел с другим: ревнивый красноярец убил свою подругу и ее ребенка

Увидел с другим: ревнивый красноярец убил свою подругу и ее ребенка

6 часов назад
Все российские моряки эвакуированы с горящего в Норвегии судна

Все российские моряки эвакуированы с горящего в Норвегии судна

7 часов назад
В США скончался один из самых известных хиппи 1960-х и автор рок-хитов Роберт Хантер

В США скончался один из самых известных хиппи 1960-х и автор рок-хитов Роберт Хантер

7 часов назад
...И жена справится: тест-драйв УАЗа "Патриот" с АКПП - по дорогам и без них

...И жена справится: тест-драйв УАЗа "Патриот" с АКПП - по дорогам и без них

7 часов назад
Российским семьям начинают списывать часть ипотеки

Российским семьям начинают списывать часть ипотеки

8 часов назад
Эпическая битва со шлагбаумом. Шлагбаум погиб, но не сдался (уморительное видео)

Эпическая битва со шлагбаумом. Шлагбаум погиб, но не сдался (уморительное видео)

8 часов назад
Роман Абрамович без охраны решил проверить, безопасен ли Геленджик

Роман Абрамович без охраны решил проверить, безопасен ли Геленджик

9 часов назад
Конгресс IAAF одобрил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Конгресс IAAF одобрил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

9 часов назад
Самые необычные мульт-друзья

Самые необычные мульт-друзья

10 часов назад
Стали известны имена российских участников "Детского Евровидения-2019"

Стали известны имена российских участников "Детского Евровидения-2019"

20 часов назад
На фестивале "Гаврош" состоится европейская премьера спектакля из Голландии "Голый черепах"

На фестивале "Гаврош" состоится европейская премьера спектакля из Голландии "Голый черепах"

22 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку