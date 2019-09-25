Опубликован скандальный разговор президентов США и Украины: что обещал Зеленский

Только что Минюст США заявил, что оснований для расследования в отношении Дональда Трампа из-за разговора с Зеленским — нет. Случилось это после того, как Белый дом обнародовал стенограмму телефонных переговоров президентов США и Украины. Именно за эту беседу американские демократы пригрозили Трампу импичментом. А уже в ближайшие часы хозяин Белого дома впервые встретится с главой Украины лично. О чем они будут говорить, и что сказал сам Зеленский в интервью нашему российскому телеканалу — первом после избрания президентом.

Расшифровка телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским — это пять страниц машинописного текста с красными пометками о снятии грифа секретности. Пометки пришлось нанести после того как демократы в конгрессе запустили против Трампа процедуру импичмента.

Речь о делах Джо Байдена и особенно его сына Хантера все-таки шла, но не похоже, что Трампу пришлось на Зеленского давить. Наоборот. Это новый украинский президент всеми сила стремился Трампа обаять. Назвал учителем. Учитель начал с поздравлений. Зеленский, желая понравится еще больше вспомнил, что, будучи в Нью-Йорке останавливался в "Трамп" отеле. Так с комплиментами, сползающими в откровенную лесть, и подобрались к самому главному.

"Сейчас ведется много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование и многие люди хотят знать что произошло, поэтому было бы здорово, если бы вы с вашим генпрокурором чем-то помогли. Байден ходил и всем рассказывал, что он остановил расследование, поэтому я прошу вас это проверить. Для меня это звучит ужасно", — сказал Трамп.

"Я как раз хотел сказать Вам по поводу прокурора. Я в курсе этой ситуации. Так как мы получили абсолютное большинство в парламенте, следующим генпрокурором будет на 100 процентов мой человек, мой кандидат. Он или она проведет расследование этой ситуации, в особенности той компании, которую Вы упомянули", — заявил Зеленский.

Не за того американские демократы приняли Владимира Зеленского. Затевая импичмент, думали Трамп на него давил и грозил отменой поставок Украине оружия, а тот оказывается сам проявил себя человеком настолько гибким, что даже пообещал закупить больше Javelinов. А еще президент Украины жаловался Трампу на Меркель и Макрона. И даже напрашивался в трамповский самолет, предлагая хозяину овального кабинета из Варшавы вместе махнуть в Киев. Президенту США хватило ума, остаться дома. А то пришлось бы еще сильнее отбиваться.

"Нет никакого давления. Если посмотреть на демократов — они отправились на встречу с президентом Украины, просили его не сотрудничать с республиканцами, остаться на их стороне. Как будто это политическая война. Им не следовало так поступать. Это как раз подходит для импичмента. Вы считали, что этот разговор — это звонок из ада, а на деле это оказался пустой звонок. Многие сказали, что не думали, что я могу быть таким милым. Проблема в том, что у нас есть много "фейк-ньюс", много коррумпированных журналистов и репортеров. Вас, кстати, я тоже таким считаю", — подчеркнул американский лидер.

Встреча с Зеленским у Трампа уже меньше через полтора часа. Где именно — неизвестно. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан, которого мы поймали у штаб-квартиры ООН, детали не раскрыл.

Накануне Трамп и Зеленский пересеклись на ооновском приеме, куда пришли вместе с женами. Туда президент Украины и торопился, когда мы перехватили его в одном из коридоров ООН. Те же костюм и галстук. Давил ли на вас Трамп — такой вопрос американские журналисты задавали Зеленскому все эти дни. Но получилось только у нашего телеканала.

"На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только мой сын, которому шесть лет", — сказал президент Украины.

- А вы хотите расширить Нормандский формат. Пригласить США и Великобританию?

- Мы начинаем работать в Нормандском формате. То есть мы в Нормандском формате собираемся работать, в котором сейчас есть четыре страны. А потом посмотрим.

- О чем с Трампом собираетесь говорить? Что-то просить будете?

- Еще раз могу сказать. Мы можем говорить про поддержку. А если про "просить" — это точно не про Украину, сами можем кому-то помочь.

Переходит на русский, не кидается на микрофоны. Зеленский подчеркнуто стремится выглядеть иначе, чем Порошенко, но все равно получается какое-то дежавю. Например, на выступления на разных международных площадках предшественник часто возил с собой реквизит. Сменщик, впервые оказавшийся в ООН, тоже поднялся на трибуну генассамблеи не с пустыми руками. Принес пулю и заговорил про российскую агрессию.

Все на том же приеме Зеленский коротко поговорил и с Сергеем Лавровым. Для главы российского МИД работа в Нью-Йорке началась со встречи в астанинском формате с коллегами из Ирана и Турции. Вашингтон конфигурация этого дипломатического треугольник раздражает. Например, главе иранского МИД американцы визу выдали в последний момент, а нескольким членам российской делегации, включая сенаторов — не выдали вообще.

"Просто позор для это державы, которая из себя пытается изобразить истину в последней инстанции. Просто позор. Самый настоящий", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сегодня у Лавров снова напряженный день. Заседание в Совбезе, посвященное борьбе с терроризмом на уровне ООН и региональных организаций.