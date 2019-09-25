Джонсон предложил оппозиции поднять вопрос о доверии правительству

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к парламентской оппозиции с призывом попытаться вынести вотум недоверия правительству, которое он возглавляет. Глава британского кабинета министров обратился к своим политическим противникам, выступая в среду, 25 сентября, в Палате общин после возвращения из Нью-Йорка, где Джонсон принимал участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Джонсон подчеркнул, что в случае, если официальная оппозиция действительно не испытывает доверия к правительству, у нее будет шанс доказать это. "Оппозиция может внести предложение провести вотум недоверия правительству до окончания сегодняшнего заседания Палаты общин. Вперед!", — предложил Борис Джонсон.

Также премьер Великобритании заявил, что помимо крупнейшей из оппозиционных сил Лейбористской партии предложение о вотуме недоверия могут внести "Либеральные демократы" либо Шотландская национальная партия. Их лидеры призывали Джонсона подать в отставку с занимаемого поста, напоминает ТАСС.