15 минут славы и 3 года тюрьмы: вынесен приговор похитителю Куинджи

Три года колонии строгого режима. Такой приговор Замоскворецкий суд Москвы вынес похитителю картины Куинджи. На её реставрацию, как стало известно, специалистам потребуется несколько месяцев. Осуждённый Денис Чуприков вину признал полностью. Расстраиваться не стал, и заявил, что добился своей цели — привлечь к себе внимание с помощью громкой кражи.

Он мечтал привлечь к себе внимание и привлек: на оглашение приговора — десятки журналистов. Казалось бы, вот они 15 минут славы ради которых Денис Чуприков украл из Третьяковской галереи бесценный пейзаж Архипа Куинджи. Украл и повредил картину. "Ай-Петри. Крым" в итоге пришлось реставрировать. Ну вот какая досада, внимание есть, а сказать нечего.

Дерзкую кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения. 27 января этого года, на глазах других посетителей выставки, Чуприков снял бесценный пейзаж со стенда, выдрал картину из рамы и спокойно удалился восвояси. Прежде чем пропажу заметили, воришка спокойно пронес полотно мимо охраны, сел в машину и уехал.

Теперь он уверяет, что уже следующим утром планировал вернуться и повесить картину на место. Правда это или нет — не проверишь: через считанные часы Чуприкова скрутили бойцы спецназа.

После задержания Чуприкова выдвигались самые разные версии. Сначала его заподозрили в выполнении заказа кого-то из коллекционеров. Искали и предполагаемых сообщников. Затем проверяли на употребление наркотиков и наличие психических расстройств.

Ничего не подтвердилось. Судя по уликам, Чуприков действовал один, а по заключению экспертов он здоров и абсолютно вменяем. Хотя решение продолжает принимать странные. Вот и теперь, услышав, что ближайшие три года он проведет в колонии строгого режима, Чуприков сначала одобрительно кивнул, мол так ему и надо, а потом заявил, что всё равно будет оспаривать приговор: "Апелляцию будем подавать, но приговор устраивает".

Теперь у Чуприкова будет предостаточно времени, чтобы написать свой манифест и подготовить яркое заявление. Правда, есть большая вероятность что к моменту выхода воришки на свободу о его персоне все давно позабудут.