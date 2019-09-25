В матче 1/16 финала Кубка России по футболу московский "Спартак" обыграл "КАМАЗ". Встреча проходила в Набережных Челнах и завершилась победой "красно-белых" со счетом 2:1.

У победителей встречи дубль оформил Эсекьель Понсе, забивший мячи на 22-й и 76-й минутах, а у хозяев поля единожды отличился Давид Караев, реализовавший пенальти на 25-й минуте противостояния.

Таким образом, "Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с "Ростовом", который в 1/16 финала переиграл саранскую "Мордовию" (2:0) благодаря голам Ивелина Попова (52, пенальти) и Александра Саплинова (56).