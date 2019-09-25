У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Ранее Следственный комитет РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело о похищении ребенка, которого могла забрать присматривавшая за ним девушка. По данным правоохранителей, ребенок пропал из дома по улице Северная днем 24 сентября. Позже сотрудники полиции задержали подозреваемую.

Как уточняется, девушку обнаружили в лесном массиве на расстоянии порядка трех километров от дома, в котором проживал ребенок. В настоящее время подозреваемую допрашивают. Проводится судебно-медицинская экспертиза, передает РИА Новости.