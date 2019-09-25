"Химки" разгромили "Рубин" в матче Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России по футболу подмосковные "Химки" на поле домашней арены разгромили казанский "Рубин". Подопечные Андрея Талалаева забили в ворота соперника три безответных мяча – 3:0.

У победителей встречи голами отметились Аршак Корян (пенальти), Илья Кухарчук и Евгений Гапон, забившие на 9-й, 47-й и 85-й минутах соответственно.

Таким образом, "Химки" вышли в 1/8 финала Кубка России, где сыграют с победителем противостояния "Чертаново" – "Оренбург".