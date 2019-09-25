Очевидец рассказал о панике, возникшей на борту аварийно севшего в Барнауле лайнера

Среди пассажиров лайнера Камрань – Барнаул, который совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула, возникла легкая паника. Как рассказал молодой человек по имени Михаил (один из пассажиров рейса) в интервью местной телекомпании "Катунь 24", сразу после получения известия о необходимости быстро покинуть самолет некоторые женщины закричали, но мужчинам удалось их утихомирить довольно быстро. По словам Михаила, пассажиры покинули лайнер в течение пяти минут.

Представители пресс-центра ГУ МЧС РФ по региону сообщили СМИ, что во время эвакуации пассажиров самолета из Вьетнама не происходило никаких технических неисправностей оборудования. Раскрылись оба трапа, в целом процесс эвакуации прошел в штатном режиме.

В социальных сетях один из пассажиров рейса рассказал, что некоторые люди были травмированы из-за нераскрывшегося трапа. По последним данным пресс-центра правительства Алтайского края, один из пассажиров госпитализирован, двум врачи дали рекомендации по амбулаторному лечению и отпустили. Еще троих пассажиров в настоящий момент обследуют для уточнения диагноза.

25 сентября в 21:13 по местному времени (17:13 по времени Москвы) в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку лайнер Boeing 767-300 авиаперевозчика Azur Air, прибывший в Барнаул из Камрани (Вьетнам). В момент ЧП на борту находились 344 человека, в том числе 10 членов экипажа. По последним данным, в результате происшествия пострадали 23 человека, пятеро были доставлены в больницу. В основном речь идет об ушибах, тяжких телесных повреждений ни у кого не зафиксировано.

При заходе на посадку на борту воздушного судна произошло задымление правой стойки шасси. Диспетчер объявил тревогу. В 21:26 задымление удалось ликвидировать, напоминает агентство "Интерфакс".

Сейчас специалисты выясняют причины задымления. По факту ЧП проводят проверки Министерство транспорта Алтайского края, Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ, а также Западно-Сибирская транспортная прокуратура.