"Краснодар" и "Сочи" вылетели из Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России по футболу "Нижний Новгород" на поле домашней арены обыграл "Краснодар" с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 78-й минуте забил Александр Ставпец.

В параллельной игре ярославский "Шинник" переиграл "Сочи" (0:0, 5:4 – по пенальти). Таким образом, "Краснодар" и "Сочи" вылетели из турнира, а "Шинник" и "Нижний Новгород" поспорят за выход в четвертьфинал Кубка России.