Дубль Погребняка вывел "Урал" в 1/8 финала Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России по футболу "Урал" на поле стадиона "Центральный" в Новороссийске обыграл местный "Черноморец" со счетом 2:0. У победителей встречи дубль оформил Павел Погребняк, забивший на 52-й и 92-й минутах противостояния.

Таким образом, "Урал" вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с тульским "Арсеналом", который обыграл воронежский "Факел" со счетом 2:1.