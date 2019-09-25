Лавров: Москва найдет, чем ответить Вашингтону на невыдачу виз сенаторам

Министр иностранных дел России после того, как США не выдали визы части делегации РФ для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН предположил, что, видимо, настало время ставить вопрос о переносе штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в другую страну.

Об этом глава МИД РФ рассказал в интервью газете "Коммерсант", подчеркнув, что Москва найдет, чем ответить Вашингтону

Он напомнил, что, например, в 2018 году Смоленская площадь разрешила включить американцам в делегацию, которая направлялась в РФ, сенатора Рона Джонсона, который находился в российском санкционном списке.

Министр подчеркнул, что с представителями США была достигнута договоренность о том, что в случае ответного визита российская сторона включит в свою делегацию 1-2 человек, находящихся под американскими санкциями.

Однако, когда в 2019 году такая делегация в РФ была сформирована для поездки в США по приглашению Конгресса, Госдеп проинформировал, что не может выдать визы людям, находящимся под запретом на въезд в страну.

"Это в их понимании американская исключительность: им всё можно, а всем остальным, как они разрешат. Печально", — заключил Лавров.