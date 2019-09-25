Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Ленинский районный суд Оренбурга избрал меру пресечения для настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе, задержанного ранее. Николая Стремского арестовали в зале суда. Вместе с ним под стражу заключили его приемную дочь и ее супруга. Как ожидается, в изоляторе они пробудут по меньшей мере до 12 ноября.

Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".

В насильственном удержании и лишении свободы также обвиняются его дочь и ее супруг. Процесс был закрытым, представители прокуратуры и Следственного комитета РФ по Оренбургской области, а также от каких-либо комментариев отказались. Известно только, что потерпевшими по делу проходят семь несовершеннолетних, в том числе приемные дети отца Николая.

Комментируя информацию о задержании Николая Стремского, Оренбургская епархия не спешит делать выводы о виновности или невиновности протоиерея Николая. Правящий архиерей держит сложившуюся ситуацию на контроле. Представители епархии сообщили, что ожидают информации от компетентных следственных органов.

В среду, 25 сентября, на сайте Оренбургской епархии РПЦ появилась информация о том, что указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина (Зарицкого) настоятель Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Оренбургской области протоиерей Николай Стремский запрещен в священнослужении.

Свято-Троицкая обитель милосердия была основана в поселке Саракташ Оренбургской области в 1990 году. При церкви открылись воскресная школа и дом милосердия для одиноких больных престарелых людей. Священник Николай Стремский принял на воспитание в свою семью детей из детских домов. Позднее на территории обители были созданы духовное училище, православная гимназия, образованы община монашествующих и сестричество. Также в обители имеются пекарня, швейная мастерская и небольшое подсобное хозяйство. Семья священника воспитала более 70 приемных и усыновленных детей.