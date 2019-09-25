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25 сентября 201922:22

Маленький ребенок и его родители пострадали в массовом ДТП в Новосибирске

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Четыре человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, пострадали в массовой аварии в Новосибирске, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Камера регистратора запечатлела момент столкновения.

 

ДТП произошло около 16:30 25 сентября на улице Краузе, а спровоцировал его немного заехавший на встречную полосу водитель Nissan Wingroad. Первый и самый серьезный удар приняла Toyota Carina — после столкновения ее отбросило в автобус, а затем в Volkswagen, последний же в свою очередь зацепил Renault. Следовавший позади Nissan, уходя от столкновения, улетел в кювет и завалился на правый бок.

На помощь пострадавшим бросились многочисленные очевидцы, они же вытащили людей из поврежденных иномарок. Позже медики доставили в больницу четырех человек: водителя Toyota Carina и молодую семью из Nissan Wingroad. Как выяснилось, полуторагодовалый ребенок находился у матери на руках, а не в автокресле.

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