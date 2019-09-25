Умер художник, оформлявший гостиницу "Москва" и метро "Кузьминки"

Заслуженный художник России Григорий Дервиз, оформивший гостиницу "Москва", станцию столичного метро "Кузьминки", а также более 30 общественных зданий в Москве, Софии, Ташкенте, умер на 90-м году жизни.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-служба Тверской областной картинной галереи.

Сообщается, что художник ушел из жизни 24 сентября.

Григорий Георгиевич родился в 1930 году, закончил Московское высшее художественно-промышленное училище, после чего в 1960-1980 годах специализировался на монументальном искусстве, затем переключился на графику, гравюру, мозаику, витраж, живопись.