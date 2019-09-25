Космический корабль "Союз" доставил на МКС очередной экипаж

Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ". Это был ее 70 по счету старт. Отныне для полетов в космос будет использоваться другая ракета — "Союз-2.1а".

Стыковка проходила в автоматическом режиме, передает РИА Новости. В 00:45 по Москве будет открыт люк, и экипаж перейдет на станцию. Впервые с 2015 года на МКС окажется не шесть человек, как обычно, а девять.

Кроме того, на МКС прилетел первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов — Хаззаа аль-Мансури. Он пробудет на станции восемь дней, а затем вернется на Землю вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом.

Вместе с арабским космонавтом на МКС прибыли россиянин Олег Скрипочка и американка Джессика Меир. Им предстоит пробыть в космосе 178 дней.