Полиция Норвегии: пожар на траулере "Бухта Наездник" вышел из-под контроля

В порту города Тромсё пожар на российском траулере "Бухта Наездник", принадлежащем Мурманскому траловому флоту, вышел из-под контроля. В настоящее время существует угроза взрыва цистерны с аммиаком на борту судна. Такие данные СМИ сообщил представитель полиции Тромсё Мортен Петтерсен.

Как подчеркнул Петтерсен, если цистерна с аммиаком взорвется, все окажутся в очень плохой ситуации.

Правоохранители рассматривают два варианта дальнейших действий. Первый – создание зоны безопасности диаметром 300 метров вокруг горящего судна, а также эвакуация всех, находящийся в этой зоне. Второй вариант – затопление траулера для ликвидации пожара.

По данным представителей компании-судовладельца, траулер зашел в норвежский порт для смены экипажа и планового ремонта, во время которого и вспыхнул пожар. Местная полиция уточнила, что на борту траулера горит гидравлическое масло.

Генконсульство РФ в Киркенесе сообщает, что в результате ЧП никто из российских моряков не пострадал. Все 29 членов экипажа были эвакуированы, сейчас они временно размещены на территории Университетского госпиталя. По словам представителя экстренных служб Марит Линн, два или три моряка останутся в больнице под наблюдением врачей.

Пожар на рыболовном траулере "Бухта Наездник" вспыхнул в среду, 25 сентября, в порту города Тромсё. "Бухта Наездник" – средний рыболовный траулер морозильный типа "Стеркодер", построенный в 1991 году в Норвегии. Его водоизмещение -2878 тонн, длина – 64 метра, полная численность экипажа – 46 человек, сообщает ТАСС. Траулер специализируется на ловле трески и пикши в Северо-Восточной Атлантике.