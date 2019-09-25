Хоккеисты ЦСКА одержали пятую победу кряду, обыграв на выезде "Йокерит"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА на льду "Хартвалл Арены" в Хельсинки обыграл местный "Йокерит" со счетом 5:1.

У победителей встречи голами отметились Кирилл Капризов (3-я минута), Константин Окулов (15), Алексей Марченко (35), Павел Карнаухов (42) и Линден Вей (46), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Стив Мозес (22).

ЦСКА одержал пятую победу кряду и с 17 очками занимает третье место в Западной конференции, а "Йокерит" в ней же расположился на десятой строчке, имея в активе на десять очков меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ армейцы в пятницу, 27 сентября, на выезде сыграют с нижегородским "Торпедо", а подопечные Лаури Марьямяки на следующий день примут екатеринбургский "Автомобилист".