Администрация США: выделение $30 млн военной помощи Украине может быть задержано

Администрация Соединенных Штатов Америки предполагает, что выделение 30 миллионов долларов из 250 миллионов военной помощи, направляемой Украине в текущем финансовом году, может быть задержано. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Не уточняется, связана ли задержка с решением Трампа заблокировать 390 миллионов долларов помощи Украине по линии Госдепартамента США и Пентагона, принятым ранее. Эта помощь была заморожена 12 сентября, напоминает ТАСС.

Палата представителей конгресса США одобрила военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов 19 сентября. Как заявлено, выделение финансов для оказания военной помощи Украине планируется продолжить в следующем финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября.