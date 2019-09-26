После аварийной посадки Boeing в аэропорту Барнаула к врачам обратились 49 человек

49 человек обратились за помощью к врачам после жесткой посадки лайнера Boeing в аэропорту Барнаула. Одна женщина была госпитализирована. Такие данные приводят во Всероссийском центре медицины катастроф.

Как сообщалось ранее, у самолета при приземлении загорелась стойка шасси. Информацию о задымлении пилот передал диспетчерам. После посадки из аварийного лайнера всех оперативно эвакуировали. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.

Boeing, летевший рейсом из Вьетнама в Барнаул, принадлежит авиакомпании Azur Air. Представители авиакомпании сообщили телеканалу "Россия 24", что посадка прошла в штатном режиме.