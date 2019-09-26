Захарова: выступление Зеленского в ООН - пропагандистская мишура

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" прокомментировала антироссийское выступление в ООН президента Украины Владимира Зеленского. Она назвала выступление "пропагандисткой мишурой" и предположила, что причиной ему стала неопытность его собственной команды и влияние людей, которые остались в его окружении со времен Порошенко.

Зеленский обвинил Россию в том, что она воюет против Украины. Кроме того он показал пулю, которой якобы был убит в Донбассе Василий Слипак – украинский оперный певец. Захарова опровергла эту информацию, уточнив, что этой пулей был убит боевик из экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).

Зеленского подставили люди, рассказавшие ему, что с пустыми руками в ООН не ездят, предположила Захарова. Методология выступления президента на Генассамблее – та же, что и у Порошенко, отметила она. Тот неоднократно появлялся на международных площадках с какими-либо "вещественными доказательствами" – то с паспортами, якобы изъятыми в Донбассе у российских военнослужащих, то с куском кузова автобуса, якобы обстрелянного под Волновахой.

Захарова считает, что Зеленскому не рассказали главного: "в ООН приезжают с концептуальным взглядом на мировые и региональные вопросы". Не стоит приезжать на Генассамблею с пропагандисткой мишурой, которая отвлекает внимание от главных проблем.