Помощником космонавтов во время полета к МКС стал единорог

Во время полета к МКС космонавты на "Союзе МС-15" в качестве индикатора невесомости использовали игрушечного единорога. Этот "прибор" для них выбрали дети россиянина Олега Скрипочки. Космический корабль достиг станции за шесть часов.

В настоящее время "Союз" уже пристыковался к МКС, передает телеканал "Россия 24". На орбиту прибыли россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый астронавт из Объединенных арабских эмиратов Хаззаа аль-Мансури. Таким образом, на МКС будет находиться сразу 9 человек — впервые с 2015 года. Однако на следующей неделе трое членов экипажа, в том числе аль-Мансури, отправятся на Землю. А вот Скрипочка и Меир проведут в космосе гораздо больше времени — 187 дней.

На орбите участникам миссии предстоит провести более 50 научных экспериментов. 7 из них пройдут в автоматическом режиме. После перехода космонавтов на станцию в американском сегменте МКС состоится торжественный ужин. В меню войдут в том числе традиционные арабские блюда.

Этот запуск стал последним для ракеты-носителя "Союз-ФГ". Дальше на смену ей придет "Союз-2.1а". Главное отличие новой ракеты в том, что она использует российские цифровые системы вместо аналоговых украинских.

Носитель стартовал с площадки номер 1 на Байконуре, известной как "Гагаринский старт". Теперь она закроется на модернизацию, которая продлится порядка 3 лет. На этот период пилотируемые запуски перенесут на 31 площадку.