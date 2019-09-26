Пласидо Доминго ушел из Metropolitan Opera после обвинений в сексуальных домогательствах

Испанский оперный певец Пласидо Доминго больше не будет сотрудничать с Metropolitan Opera в Нью-Йорке, на сцене которой он выступал более 50 лет. Произошло это на фоне сексуального скандала. В августе 20 женщин обвинили артиста в домогательствах. Сам Доминго все отрицает. Кто теперь исполнит его партию?

Теперь это уже исторические кадры. Пласидо Доминго на сцене Metropolitan Opera. Здесь он выступал более полувека. 21 раз он открывал театральный сезон в самом "сердце" Нью-Йорка. Это абсолютный рекорд, который ранее принадлежал итальянцу Энрико Карузо. Новый сезон не должен был стать исключением. Но неожиданно на первых полосах появилась новость — Доминго закрыл эту страницу в своей жизни.

"Хотя я решительно опровергаю недавние обвинения в мой адрес, заявления, в которых меня опорочили без каких-либо доказательств, я считаю, что мое появление в опере "Макбет" могло бы отвлечь коллег от и без того тяжелой работы. Я попросил руководство предоставить мне возможность уйти, и я благодарен, что моя просьба была удовлетворена", — прокомментировал ситуацию испанский оперный певец Пласидо Доминго.

Партию Макбета вместо испанца теперь исполнит сербский певец Желько Лучич. В Metropolitan Opera окончание сотрудничества с Доминго прокомментировали сдержанно. Заявили, что решение было обоюдным, и не стали спекулировать на теме сексуальных домогательств. Впрочем, в прессе предполагают, что процесс расставания ускорили коллеги певца. Якобы некоторые из них даже отказывались выступать с тенором на одной сцене. Впрочем, сами зрители с грустью отнеслись к уходу испанского артиста.

"Мы с нетерпением ждали Пласидо Доминго и Анну Нетребко. Это было и до того, как разразился это злополучный скандал. Но мы также понимаем, почему было принято такое решение. Он не только отличный артист, он еще и чудесный человек. Это сразу видно по тому, как он ведет себя в опере, как общается с людьми вокруг", — рассказывает зритель Джерри Уолл.

На фоне обвинений о прекращении сотрудничества с певцом сообщили Оперный театр Сан-Франциско и Симфонический оркестр Филадельфии. Независимое расследование начала и Опера Лос-Анджелеса, где Пласидо работает генеральным директором. Впрочем, случаи, когда карьера успешного человека рушится под натиском движения #MeToo, — далеко не редкость. Первая волна обвинений в харассменте накрыла американский бомонд из-за любвеобильного продюсера Харви Вайнштейна. Его уволили из собственной компании, лишили членства в американской и британской киноакадемиях. А в Википедии появилась страница, посвященная так называемому эффекту Вайнштейна — массовым всплескам "народного гнева" против сексуальных домогательств и преступлений в США. Голливудский актер Кевин Спейси поплатился репутацией и жизнью своего персонажа — президента Фрэнка Андервуда в нашумевшем сериале "Карточный домик". Работы лишился и Крис Савино, автор мультсериала "Мой шумный дом". Вслед за звездами шоубиза своего кресла лишился и Джон Беш — шеф-повар Besh Restaurant Group.