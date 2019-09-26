Наша работа - говорить правдиво: в Сербии прошла конференция "Память победителей"

В Белграде вепврые прошла конференция "Память победителей". В ней приняли более 100 организаторов шествия Бессмертного полка из 55 стран мира. Мероприятие приурочили к 75-летию освобождение сербской столицы от фашистов. "Бессмертный полк" — одна из самых массовых общественных акций в мире, напоминает телеканал "Россия 24".

"Я уверен, что Россия и Сербия всегда были на стороне правды, — отмечает Зоран Джорджевич — министр труда, занятости и социальной защиты Сербии. — Некоторым ныне следует подумать, кого они поддерживают. Наша работа — говорить правдиво и открыто о том, что происходит сегодня, чтобы прошлое никогда не повторилось".