"Балтика" выбила "Локомотив" из Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России по футболу калининградская "Балтика" на поле домашней арены выбила из турнира московский "Локомотив", одержав победу в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. У гостей отличился Антонио Эдер (32-я минута), а у хозяев поля – Ян Казаев (75). Дополнительное время также победителя не выявило. В серии пенальти точнее оказались калининградцы – 4:1.

Таким образом, "Балтика" вышла в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с московским "Торпедо", который в 1/16 финала переиграл самарские "Крылья Советов" – 2:0.