Live

Тема:

Устойчивость к антибиотикам и способы борьбы с ней 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
26 сентября 201901:12

Зеленый чай оказался эффективен против суперинфекций

Зеленый чай может спасти мир от массового заражения синегнойной палочкой. Стало известно, что содержащийся в нем антиоксидант эпигаллокатехин (EGCG) восстанавливает эффективность антибиотика азтреонама, который используется для борьбы с бактериями Pseudomonas aeruginosa – синегнойными палочками.

Эти микроорганизмы умеют быстро вырабатывать устойчивость к антибиотикам, даже так называемым антибиотикам последней линии. Для лечения используются комбинации средств, но и они могут быть неэффективными. Синегнойная палочка названа глобальной угрозой: она вызывает множество заболеваний дыхательных путей и кровеносной системы, а их лечение затруднено из-за высокой устойчивости возбудителя к лекарствам. Ведущий автор исследования, специалист Университета Суррея доктор Джонатан Беттс считает эту устойчивость "критической угрозой здоровью человека".

Еще один автор исследования — специалист Университета Суррея Роберто ла Раджоне - сообщил, что, сочетая натуральный зеленый чай с известным антибактериальным препаратом азеотренамом, можно устранить глобальную угрозу.

Азеотренам воздействует на небольшое число видов микроорганизмов и считается "заурядным" препаратом, который явно не тянет на кандидата на войну с супербактериями. Однако зеленый чай дарит этому антибиотику суперсилу.

Исследователи выяснили, как антиоксидант эпигаллокатехин (EGCG), содержащийся в зеленом чае, воздействует на бактерию. Также было исследовано воздействие азтреонама. Затем эти препараты испытали в тандеме, и выяснилось, что эта комбинация значительно усиливает уничтожение синегнойной палочки. Исследования проводились in vitro, то есть вне живого организма. Затем были проведены тесты на клетках человеческой кожи, которые показали, что сочетание антиоксиданта и антибиотика нетоксичны. Также проводились тесты in vivo — на личинках моли. Результаты были сходными: те личинки, в которые вводилась комбинация двух средств, были более устойчивы к заражению, чем те, которые получали только антибиотик или только EGCG.

Ученые считают, что антиоксидант EGCG способствует увеличению поглощения азтреонама бактериями за счет увеличения их проницаемости. Кроме того, он воздействует на биохимический путь, обуславливающий восприимчивость к антибактериальным препаратам.

Исследователи предположили, что данная схема будет работать и с другими антибиотиками. Это будет проверено в ближайших экспериментах.

Исследование было проведено Университетом Суррея в сотрудничестве с Общественным здравоохранением Англии, Немецким центром исследований инфекций и Кельнским университетом.

Ранее по теме

Сейчас

22:21

Джонсон предложил оппозиции поднять вопрос о доверии правительству

18:12

В Барнауле аварийно сел чартер из Вьетнама

17:15

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

17:11

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ "подкрутил" инфляцию

17:00

"Союз" стартовал с космодрома Байконур

16:19

Следствие вспомнило старые уголовные дела Магомедовых

15:48

Похититель Куинджи получил 3 года строгого режима

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Тромсё эвакуируют жителей в радиусе 300 метров от горящего российского судна

В Тромсё эвакуируют жителей в радиусе 300 метров от горящего российского судна

1 час назад
После аварийной посадки Boeing в аэропорту Барнаула к врачам обратились 49 человек

После аварийной посадки Boeing в аэропорту Барнаула к врачам обратились 49 человек

2 часа назад
Захарова: выступление Зеленского в ООН - пропагандистская мишура

Захарова: выступление Зеленского в ООН - пропагандистская мишура

2 часа назад

Трансляции

Генассамблея ООН. 74-я сессия
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Администрация США: выделение $30 млн военной помощи Украине может быть задержано

Администрация США: выделение $30 млн военной помощи Украине может быть задержано

2 часа назад
Помощником космонавтов во время полета к МКС стал единорог

Помощником космонавтов во время полета к МКС стал единорог

49 минут назад
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

4 часа назад
Банда квартирных рейдеров терроризирует московских пенсионеров

Банда квартирных рейдеров терроризирует московских пенсионеров

4 часа назад
Опубликован скандальный разговор президентов США и Украины: что обещал Зеленский

Опубликован скандальный разговор президентов США и Украины: что обещал Зеленский

6 часов назад
Джонсон предложил оппозиции поднять вопрос о доверии правительству

Джонсон предложил оппозиции поднять вопрос о доверии правительству

4 часа назад
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за треснувшего экрана смартфона

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за треснувшего экрана смартфона

9 часов назад
"Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с "Ростовом"

"Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с "Ростовом"

6 часов назад
Зеленский увидел настоящее лицо Трампа

Зеленский увидел настоящее лицо Трампа

4 часа назад
15 минут славы и 3 года тюрьмы: вынесен приговор похитителю Куинджи

15 минут славы и 3 года тюрьмы: вынесен приговор похитителю Куинджи

5 часов назад
Жажда любви оставила без жилья: женщины вывели на чистую воду брачного афериста

Жажда любви оставила без жилья: женщины вывели на чистую воду брачного афериста

8 часов назад
Суд арестовал генерала МВД, задержанного за вымогательство ста миллионов рублей

Суд арестовал генерала МВД, задержанного за вымогательство ста миллионов рублей

7 часов назад
Как изменится жизнь россиян с 1 октября

Как изменится жизнь россиян с 1 октября

16 часов назад
"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

24.09.2019 14:03
Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

24.09.2019 12:18
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

23.09.2019 09:09
Зеленый чай оказался эффективен против суперинфекций

Зеленый чай оказался эффективен против суперинфекций

1 час назад
В московском метро испытали новый состав

В московском метро испытали новый состав

2 часа назад
Дубль Погребняка вывел "Урал" в 1/8 финала Кубка России

Дубль Погребняка вывел "Урал" в 1/8 финала Кубка России

5 часов назад
iPhone 12 будет похож на iPhone 4

iPhone 12 будет похож на iPhone 4

8 часов назад
Фестиваль "Уроки режиссуры" в Москве. Фотолента

Фестиваль "Уроки режиссуры" в Москве. Фотолента

10 часов назад
Российская актриса взяла ипотеку и осталась без квартиры

Российская актриса взяла ипотеку и осталась без квартиры

11 часов назад
Пристав-взломщик: судебным исполнителям разрешат проникать в жилища

Пристав-взломщик: судебным исполнителям разрешат проникать в жилища

11 часов назад
Самые необычные мульт-друзья

Самые необычные мульт-друзья

16 часов назад
Стали известны имена российских участников "Детского Евровидения-2019"

Стали известны имена российских участников "Детского Евровидения-2019"

25.09.2019 00:04
На фестивале "Гаврош" состоится европейская премьера спектакля из Голландии "Голый черепах"

На фестивале "Гаврош" состоится европейская премьера спектакля из Голландии "Голый черепах"

24.09.2019 22:10

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку