Зеленый чай оказался эффективен против суперинфекций

Зеленый чай может спасти мир от массового заражения синегнойной палочкой. Стало известно, что содержащийся в нем антиоксидант эпигаллокатехин (EGCG) восстанавливает эффективность антибиотика азтреонама, который используется для борьбы с бактериями Pseudomonas aeruginosa – синегнойными палочками.

Эти микроорганизмы умеют быстро вырабатывать устойчивость к антибиотикам, даже так называемым антибиотикам последней линии. Для лечения используются комбинации средств, но и они могут быть неэффективными. Синегнойная палочка названа глобальной угрозой: она вызывает множество заболеваний дыхательных путей и кровеносной системы, а их лечение затруднено из-за высокой устойчивости возбудителя к лекарствам. Ведущий автор исследования, специалист Университета Суррея доктор Джонатан Беттс считает эту устойчивость "критической угрозой здоровью человека".

Еще один автор исследования — специалист Университета Суррея Роберто ла Раджоне - сообщил, что, сочетая натуральный зеленый чай с известным антибактериальным препаратом азеотренамом, можно устранить глобальную угрозу.

Азеотренам воздействует на небольшое число видов микроорганизмов и считается "заурядным" препаратом, который явно не тянет на кандидата на войну с супербактериями. Однако зеленый чай дарит этому антибиотику суперсилу.

Исследователи выяснили, как антиоксидант эпигаллокатехин (EGCG), содержащийся в зеленом чае, воздействует на бактерию. Также было исследовано воздействие азтреонама. Затем эти препараты испытали в тандеме, и выяснилось, что эта комбинация значительно усиливает уничтожение синегнойной палочки. Исследования проводились in vitro, то есть вне живого организма. Затем были проведены тесты на клетках человеческой кожи, которые показали, что сочетание антиоксиданта и антибиотика нетоксичны. Также проводились тесты in vivo — на личинках моли. Результаты были сходными: те личинки, в которые вводилась комбинация двух средств, были более устойчивы к заражению, чем те, которые получали только антибиотик или только EGCG.

Ученые считают, что антиоксидант EGCG способствует увеличению поглощения азтреонама бактериями за счет увеличения их проницаемости. Кроме того, он воздействует на биохимический путь, обуславливающий восприимчивость к антибактериальным препаратам.

Исследователи предположили, что данная схема будет работать и с другими антибиотиками. Это будет проверено в ближайших экспериментах.

Исследование было проведено Университетом Суррея в сотрудничестве с Общественным здравоохранением Англии, Немецким центром исследований инфекций и Кельнским университетом.