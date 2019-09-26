Семь клубов РПЛ не смогли преодолеть 1/16 финала Кубка России

Состоялись все матчи 1/16 финала Кубка России по футболу, по итогам которых семь команд российской премьер-лиги (РПЛ) покинули турнир, потерпев поражения.

Борьбу за Кубок страны прекратили московские "Локомотив" и "Динамо", казанский "Рубин", самарские "Крылья Советов", а также "Тамбов", "Краснодар" и "Сочи".

Также стали известны все пары 1/8 финала Кубка России. Матчи этой стадии турнира пройдут 30 и 31 октября. Хозяева полей будут определены жеребьевкой.

"Балтика" – "Торпедо"

"Оренбург" – "Химки"

"Нижний Новгород" — "Шинник"

"Арсенал" — "Урал"

ЦСКА — "Уфа"

"Спартак" – "Ростов"

"Зенит" – "Томь"

"Ахмат" – "Луч"